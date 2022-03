Zelensky interviene davanti al Parlamento Ue: “Provate che state con l’Ucraina. Putin parla di target militari, ma uccide i bambini” (Di martedì 1 marzo 2022) “Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa venga incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell’Ue. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando, in videocollegamento, alla plenaria straordinaria del parlamento Ue, chiedendo agli europei di “provare che siete con l’Ucraina”. “Provateci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei. Solo così la vita vincerà sulla morte”. Quindi Zelensky ha ribadito: “La nostra gente è molto motivata, stiamo combattendo per nostri diritti e libertà. Con l’Ucraina l’Ue sarà molto più forte“. A proposito del conflitto ha detto: “Putin parla di operazioni contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “Vorrei sentire da parte vostra che la scelta delverso l’Europa venga incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell’Ue. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo”. Il presidente ucraino Volodymyrndo, in videocollegamento, alla plenaria straordinaria delUe, chiedendo agli europei di “provare che siete con”. “ci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei. Solo così la vita vincerà sulla morte”. Quindiha ribadito: “La nostra gente è molto motivata, stiamo combattendo per nostri diritti e libertà. Conl’Ue sarà molto più forte“. A proposito del conflitto ha detto: “di operazioni contro ...

