Putin contro il Claudio Bisio ucraino (Di martedì 1 marzo 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il titolo di questo articolo potrebbe ingannarvi, potrebbe farvi pensare a un’interpretazione comica o ironica della guerra appena esplosa tra Russia e Ucraina, ma non è così. Sulla guerra non si può scherzare, è notizia di queste ore che l’esercito russo prima dell’invasione ha acquistato 45mila sacche per cadaveri e capite bene cosa vuol dire. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 1 marzo 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il titolo di questo articolo potrebbe ingannarvi, potrebbe farvi pensare a un’interpretazione comica o ironica della guerra appena esplosa tra Russia e Ucraina, ma non è così. Sulla guerra non si può scherzare, è notizia di queste ore che l’esercito russo prima dell’invasione ha acquistato 45mila sacche per cadaveri e capite bene cosa vuol dire. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

TgLa7 : In una telefonata con il presidente francese #Macron, il presidente russo #Putin si è impegnato oggi a 'sospendere… - lorepregliasco : La reazione globale — diplomatica, finanziaria, culturale — contro Putin e l'aggressione all'Ucraina è severissima,… - riotta : Non ci crederete ma Cuba si schiera con Putin contro l'Ucraina... - marcati_piero : @LoredanaMaggi_ Adesso stiamo parlando dì un crimine dì guerra commessi dal criminale #Putin contro un popolo inerm… - albertoMCMLXXXI : RT @zaza_zazius: Tutti coloro che stanno dando contro #MarcInnaro per la lucidissima analisi fatta, circa la geopolitica della zona di guer… -