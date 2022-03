Guerra Ucraina, Turchia di Erdogan non prevede sanzioni per Russia (Di martedì 1 marzo 2022) La Turchia non prevede di imporre sanzioni contro la Russia nella speranza di “tenere aperto” il canale del dialogo con Mosca durante la Guerra contro l’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “C’è bisogno di un attore che possa parlare con la Russia – ha sottolineato Ibrahim Kalin – Chi parla alla Russia se tutti buttano giù i ponti? Non stiamo pianificando un pacchetto di sanzioni per tenere questo canale aperto”. Adnkronos – Get The Facts – ENTD contro la disinformazione Informazione Riservata - News Magazine. Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 1 marzo 2022) Lanondi imporrecontro lanella speranza di “tenere aperto” il canale del dialogo con Mosca durante lacontro l’. Lo ha detto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip. “C’è bisogno di un attore che possa parlare con la– ha sottolineato Ibrahim Kalin – Chi parla allase tutti buttano giù i ponti? Non stiamo pianificando un pacchetto diper tenere questo canale aperto”. Adnkronos – Get The Facts – ENTD contro la disinformazione Informazione Riservata - News Magazine.

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Fiodor1976 : l’università #Bicocca cancella il corso su #Dostoevskij per evitare qualsiasi polemica in un periodo di tensione co… - freiheitliberta : RT @boni_castellane: Ma uno che il lunedì pensa 'mi faccio 5 dosi per evitare il long covid e tutte le restrizioni sono giuste' e il gioved… -