Armi all’Ucraina: Leu e parte dei 5 Stelle contestano la decisione di sostenere l’esercito (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ottenuto l’unanimità per la risoluzione che appoggia le scelte di governo. Tutti i partiti, opposizione compresa, lo appoggiano nella via intrapresa dall’Italia di sostenere l’Ucraina al fianco dell’Unione europea. LEGGI ANCHE: Rincaro grano, l’allevatore a iNews24: “La verità è che non potremo andare avanti” Nonostante questo, si sono L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ottenuto l’unanimità per la risoluzione che appoggia le scelte di governo. Tutti i partiti, opposizione compresa, lo appoggiano nella via intrapresa dall’Italia dil’Ucraina al fianco dell’Unione europea. LEGGI ANCHE: Rincaro grano, l’allevatore a iNews24: “La verità è che non potremo andare avanti” Nonostante questo, si sono L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - boccadutri : RT @ernestocarbone: Ruzov (ambasciatore Russia in italia) 'I cittadini e le strutture della Ue coinvolti nella fornitura di armi letali all… - errico_pino : RT @TizianaFerrario: Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abbiam… -