Anche dalla Camera il Sì alle armi in Ucraina: favorevole anche FdI. I distinguo degli ex M5s e le proteste in aula – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) anche la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza e di Fratelli di Italia relativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul conflitto in Ucraina. Alcune parti della risoluzione sono state approvate all'unanimità, mentre su alcune altre sono state registrate posizioni diverse, assunte in particolare dai deputati di Alternativa che in alcuni casi hanno votato contro o sono astenuti. Prima del voto, in aula alla Camera, si sono susseguite le dichiarazioni dei deputati. Meloni: «Aggressione inaccettabile» Tra i primi a parlare, la leader di Fdi Giorgia Meloni: «Questo è il tempo del coraggio, della fermezza, di una risposta compatta a un'aggressione militare che non possiamo accettare – ha detto la presidente -. L'Italia non può che ...

