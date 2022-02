Ucraina, decine di civili a piedi fermano un carro armato russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mani in tasca, giacconi e niente armi. decine di civili, per lo più uomini con i capelli bianchi, la bicicletta al fianco, hanno iniziato a camminare tutti insieme per bloccare un tank russo a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mani in tasca, giacconi e niente armi.di, per lo più uomini con i capelli bianchi, la bicicletta al fianco, hanno iniziato a camminare tutti insieme per bloccare un tanka ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Decine di civili a piedi fermano un tank russo. E' accaduto nel nord del paese, il video ha fatto il giro… - Corriere : Putin lancia l’assalto totale a Kiev: attaccati gasdotti. Decine di morti tra i civili. L’Ucraina: distrutto un con… - ilpost : Nonostante negli ultimi anni il presidente russo Vladimir Putin abbia cercato di reprimere il dissenso in Russia, c… - EosComunica : #Ucraina | Sono decine le associazioni, tra cui @WeWorldOnlus, che si sono mobilitate per aiutare chi fugge, ma anc… - Alfa_Phi : Vado in giro e vedo negozi chiusi, disoccupati, terremotati, malati senza cure, etc. Poi leggo di politici che vogl… -