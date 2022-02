Serie A: Napoli e Milan in testa, ma per i bookie è ancora l'Inter la favorita per lo scudetto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il decisivo gol di Fabian Ruiz negli ultimi secondi di Lazio-Napoli ha permesso ai partenopei di raggiungere il Milan al primo posto in classifica... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il decisivo gol di Fabian Ruiz negli ultimi secondi di Lazio-ha permesso ai partenopei di raggiungere ilal primo posto in classifica...

Advertising

OptaPaolo : 18 - Nel 2022 il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (18 in 8 gare) in Serie A. Passo. #LazioNapoli - SkySport : LAZIO-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #Insigne (62') ? #Pedro (88') ? #FabianRuiz (90+4') ? ?… - SkySport : Spalletti dopo Lazio-Napoli: 'C'è una brutta atmosfera intorno alla squadra' #SkySport #Spalletti #LazioNapoli… - NapoliCapitale : RT @PresMoratti: Mi è sempre piaciuto ma ultimamente Lucianone ha fatto uno step in più Se non dovessimo vincerlo noi mi piacerebbe lo vi… - LALAZIOMIA : Serie A: Napoli e Milan in testa, ma per i bookie è ancora l'Inter la favorita per lo scudetto -