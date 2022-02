Padun vince la crono ' Per il mio popolo'

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Parla ucraino l'ultima tappa del Gran Camino in Spagna: ladi 16 km è di Mark, con 5 secondi su Herrada e 10 su Valverde che porta a casa la corsa. "E' un modo per essere vicino al mio ...

bicitv : #GranCamiño: @alejanvalverde supera Woods e vince la classifica. L’ucraino @PadunMark conquista la crono - SpazioCiclismo : L'ucraino Mark Padun vince la crono finale della #ograncamiño, che vede Alejandro Valverde superare Michael Woods e… -

"E' un modo per essere vicino al mio popolo", la dedica di. All'Ucraina rivolge il suo pensiero anche Fabio Jakobsen, dopo aver conquistato la Kuurne - Bruxelles - Kuurne: lo sprint dell'...Parla ucraino l’ultima tappa del Gran Camino in Spagna: la crono di 16 km è di Mark Padun, con 5 secondi su Herrada e 10 su Valverde che porta a casa la corsa. "E’ un modo per essere vicino al mio pop ...Il 25enne velocista olandese, che nell'agosto 2020 rischiò la vita in una terribile caduta al Giro di Polonia, nella semi-classica fiamminga brucia ...