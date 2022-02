La Roma contro la guerra in Ucraina: 'Una follia che deve terminare' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma - La Roma tramite i proprio social ha condannato la guerra scatenata dalla Russia nel territorio ucraino. Il club giallorosso ha prima di tutto mandato un messaggio a Paulo Fonseca che insieme ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 febbraio 2022)- Latramite i proprio social ha condannato lascatenata dalla Russia nel territorio ucraino. Il club giallorosso ha prima di tutto mandato un messaggio a Paulo Fonseca che insieme ...

