Guerra in Ucraina, Putin «tratta» ma poi attacca: «L’Occidente è l’impero delle bugie» (Di martedì 1 marzo 2022) Pochissimi collaboratori, messaggi contrastanti, grandi ossessioni: nel suo isolamento lo Zar ha finito per credere a quanto gli andavano dicendo i servizi segreti Leggi su corriere (Di martedì 1 marzo 2022) Pochissimi collaboratori, messaggi contrastanti, grandi ossessioni: nel suo isolamento lo Zar ha finito per credere a quanto gli andavano dicendo i servizi segreti

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - GiuseppaMarche1 : RT @Azione_it: La #Russia non si aspettava una reazione così forte dell’#Ucraina. Ora la prospettiva è che la guerra diventi urbana, l’incu… - toni08061963 : RT @fratotolo2: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle cont… -