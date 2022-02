Guerra in Ucraina, la Federginnastica internazionale cancella le gare in Russia e Bielorussia (Di domenica 27 febbraio 2022) Dura posizione della Federazione internazionale di ginnastica contro Russia e BieloRussia, sulla scia di quanto chiesto dal Cio. “Durante la sua riunione odierna, il Comitato Esecutivo della Federazione internazionale di Ginnastica (FIG) ha espresso preoccupazione per l’invasione militare russa dell’Ucraina e ha deciso le seguenti misure: le bandiere nazionali russa e bielorussa non devono essere esposte e gli inni non devono essere suonati in nessun evento organizzato dalla FIG fino a nuovo avviso; tutti gli eventi FIG World Cup e World Challenge Cup programmati in Russia e BieloRussia sono stati cancellati e nessun altro evento FIG sarà assegnato a Russia o BieloRussia fino a nuovo avviso; tutti gli eventi ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Dura posizione della Federazionedi ginnastica controe Bielo, sulla scia di quanto chiesto dal Cio. “Durante la sua riunione odierna, il Comitato Esecutivo della Federazionedi Ginnastica (FIG) ha espresso preoccupazione per l’invasione militare russa dell’e ha deciso le seguenti misure: le bandiere nazionali russa e bielorussa non devono essere esposte e gli inni non devono essere suonati in nessun evento organizzato dalla FIG fino a nuovo avviso; tutti gli eventi FIG World Cup e World Challenge Cup programmati ine Bielosono statiti e nessun altro evento FIG sarà assegnato ao Bielofino a nuovo avviso; tutti gli eventi ...

