Roma | cade una trave nella scuola | ferita una studentessa

(Di sabato 26 febbraio 2022). Un avvenimento che la dice lunga sulle condizioni delle nostre scuole in Italia. La, che rappresenta per antonomasia un luogo sicuro, dove l’unica preoccupazione dei giovani dovrebbe essere quella di imparare e divertirsi, alle volte, si tramuta in un pericolo per la sua comunità. I fatti a cui stiamo facendo riferimento sono accadutimattinata di ieri, venerdì 25 febbraio. Dramma per ladiSono stati proprio le studentesse e gli studenti del Liceo Tasso, in via Sicilia,, a denunciare sui canali social quanto è accaduto. Hanno pubblicato, infatti foto e video dellacaduto all’interno dell’edificio scolastico e che ha provocato il ferimento di unacapitata sotto durante la caduta. ...

Grave incidente a scuola. Una lunga lastra di metallo sarebbe caduta su tre studenti all'interno del liceo Tasso di via Sicilia a Roma, ferendo una ragazza. A denunciarlo è stato il Collettivo politico della scuola attraverso stories su Instagram.