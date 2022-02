(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilcalcio ha espresso “massima” e “vicinanza”, tramite il presidente Massimiliano Santopadre e tutta la società, in merito a quanto accaduto aldel, colpito da unasul vetro anteriore, durante il viaggio verso il capoluogo umbro per la partita di oggi al Curi. E’ accaduto ieri sera sulla E45 nei pressi di Todi e nessuno è rimasto ferito. Il club di Pian di Massiano ha condannato l’accaduto “certi che sia il gesto sconsiderato di un folle o un episodio causato da eventi accidentali”. L’auspicio del, che ha dato supporto alla squadra dopo l’accaduto, è che la partita tra grifoni e, in programma oggi allo stadio Curi alle 16,20 “sia una grande giornata di ...

anteprima24 : ** Pietra contro pullman del #Benevento, il #Perugia esprime solidarietà ** - infoitsport : Benevento, a Perugia col brivido: pietra contro il pullman della Strega

... "Gesto di un folle o evento accidentale" Da Perugia a Benevento, le amministrazioni comunali denunciano il gesto di chi ha lanciato una pietra contro il pullman della squadra giallorossa, attesa ... Il pullman che trasportava la squadra di calcio del Benevento a Perugia, per la partita di serie B prevista oggi pomeriggio al Curi, e' stato colpito da una grande pietra che ha mandato in frantumi il ...