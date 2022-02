Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Shiffrin +11 su Vlhova, Goggia terza e leader in discesa (Di sabato 26 febbraio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 10153. Sofia Goggia (Italia) 7914. Federica Brignone (Italia) 7865. Sara Hector (Svezia) 682 6. Corinne Suter (Svizzera) 596 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 571 8. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 545 9. Michelle Gisin (Svizzera) 526 10. Lara Gut (Svizzera) 51811. Elena Curtoni (Italia) 514 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERGIGANTE 1. Federica Brignone (Italia) 4772. Elena Curtoni (Italia) 3743. Sofia Goggia (Italia) 332 4. Tamara Tippler (Austria) 259 5. Corinne Suter (Svizzera) 226 Classifica ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022)GENERALEDELSCI1. Mikaela(USA) 1026 2. Petra(Slovacchia) 10153. Sofia(Italia) 7914. Federica Brignone (Italia) 7865. Sara Hector (Svezia) 682 6. Corinne Suter (Svizzera) 596 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 571 8. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 545 9. Michelle Gisin (Svizzera) 526 10. Lara Gut (Svizzera) 51811. Elena Curtoni (Italia) 514DELSUPERGIGANTE 1. Federica Brignone (Italia) 4772. Elena Curtoni (Italia) 3743. Sofia(Italia) 332 4. Tamara Tippler (Austria) 259 5. Corinne Suter (Svizzera) 226...

