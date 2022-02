“Se fosse noi”, il singolo di òVERA e Paolo Benvegnù (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Eccoci pronti a questa nuova uscita che vede la presenza di Paolo Benvegnù, siamo inoltre davvero felici di suggellare il tutto con un videoclip che consideriamo un piccolo film” Venerdì 18 febbraio è uscito “Se fosse noi”, il singolo nato dalla collaborazione tra la band toscana òVERA e Paolo Benvegnù. Il brano, contenuto nell’album “Dettagli”, è caratterizzato da un incipit in fade-in di chitarra, inserti bandistici di fiati e cori che accompagnano il testo: una storia d’amore che, pur non concretizzata nella realtà, si apre alla fantasia di come potrebbe essere stata. La band ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Se fosse noi” è il vostro nuovo singolo, di che cosa si tratta? É il secondo frutto della collaborazione con Paolo Benvegnù (l’altro è il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Eccoci pronti a questa nuova uscita che vede la presenza di Paolo, siamo inoltre davvero felici di suggellare il tutto con un videoclip che consideriamo un piccolo film” Venerdì 18 febbraio è uscito “Senoi”, ilnato dalla collaborazione tra la band toscana òVERA e Paolo. Il brano, contenuto nell’album “Dettagli”, è caratterizzato da un incipit in fade-in di chitarra, inserti bandistici di fiati e cori che accompagnano il testo: una storia d’amore che, pur non concretizzata nella realtà, si apre alla fantasia di come potrebbe essere stata. La band ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Senoi” è il vostro nuovo, di che cosa si tratta? É il secondo frutto della collaborazione con Paolo(l’altro è il ...

