(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il2022 si avvicina a grandi passi e a gioirne di più sono proprio i più piccoli, stupiti dai costumi colorati che permettono loro di trasformarsi in personaggi da favola o dei cartoni animati. Scherzi, maschere e dolcetti sono gli ingredienti di ogni… ed ecco che dopo due anni riprendono pian piano tutte le manizioni interrotte causa Covid-19. “Dopo un effettivo rallentamento dell’epidemia – spiega Dario Orsillo, Presidente della Prodi– abbiamo pensato di non far passare inosservata unamolto sentita dai. Anche se in maniera ridotta, senza la tradizionale sfilata dei carri allegorici, vogliamo comunque festeggiare il...

Advertising

anteprima24 : ** #Paupisi, la Pro Loco organizza festa di #Carnevale per i bambini ** - TV7Benevento : Paupisi, la Pro Loco organizza il Carnevale Paupisano - -

Ultime Notizie dalla rete : Paupisi Pro

TV Sette Benevento

. Al via l'organizzazione della prima Festa dell'Emigrante aorganizzata dallaLoco Paupisana. Ad annunciarlo il presidente, Dario Orsillo: 'Con largo anticipo, ma per dar modo a tutti i paupisani che vivono in ogni parte d'Italia e all'estero di ...Ringrazio quindi tutti - conclude Dario Orsillo - per aver creduto ancora una volta nellaLoco di, un grazie all'azienda Artistica srl che ci è stata vicino ed ha sposato il progetto sin ...“Dopo un effettivo rallentamento dell’epidemia – spiega Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco di Paupisi – abbiamo pensato di non far passare inosservata una festa molto sentita dai bambini. Anche ...