MILAN-UDINESE, meme e commenti più divertenti dai social / News (Di sabato 26 febbraio 2022) Si è conclusa MILAN-UDINESE, gara del 27° turno di Serie A. Le reazioni e i meme più divertenti dai social dei tifosi rossoneri nella video News. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) Si è conclusa, gara del 27° turno di Serie A. Le reazioni e ipiùdaidei tifosi rossoneri nella video

Advertising

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - MarcoRossonero3 : RT @PBPcalcio: Il #Milan ha giocato male? Vero. Incredibile che il pareggio dell’#Udinese in epoca #Var sia convalidato? Ancora più vero.… - infoitsport : Milan-Udinese, le pagelle di CM: Kessie e Tomori fuori fase, Diaz è un problema. Che partita di Deulofeu -