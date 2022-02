Advertising

Affaritaliani : Meloni: 'Da FdI opposizione seria e patriottica, garantito supporto a Draghi su crisi Ucraina' - TV7Benevento : Fdi: Meloni, 'presenza a Cpac dimostra capacità relazioni con Conservatori di tutto il mondo' -… - TV7Benevento : **Ucraina: Meloni, 'Draghi può contare su Fdi sia per tutela Kiev che per questione energia'** -… - mrfrancescato : @GuidoCrosetto @lauracesaretti1 Perché non usate Google? - ilpazinglese : @Folchetto1 E con questo, oltre alla Meloni, ci siamo proprio persi anche FDI -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Meloni

E' infatti questo l'obiettivo politico primario, come indicato da Giorgia: aggregare le forze sane di ispirazione conservatrice realmente intenzionate a far voltar pagina alla nostra Italia, ...Sul fronte del centrodestra Giorgia, prima di volare negli Usa per il Cpac, fa sapere di aver scritto al premier Mario Draghi "per garantire la massima collaborazione diin un momento ...Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Con la presenza anche quest’anno al Cpac, la più grande manifestazione dei Repubblicani americani, Fratelli d’Italia dimostra la sua capacità di costruire relazioni con tu ...“FdI in Aula ha ribadito la sua posizione di opposizione seria e patriottica. Garantiremo il nostro sostegno per gli interventi di supporto a Kiev e per ciò che riguarda l'aumento del costo dell'energ ...