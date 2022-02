È una autentica meraviglia | immersa in un’atmosfera incantata | con una incredibile fauna marina e un’acqua limpidissima E tutto questo a poco più di un’ora di volo

Advertising

beneath_your : RT @WeCinema: Ispirato a una storia vera, è un film che scalda il cuore senza troppi pietismi e diverte anche molto. ???? Usciva 10 anni fa… - gjgo979 : @siforseno Una metà autentica che ti fa sentire intera. - paradisoa1 : RT @WeCinema: Ispirato a una storia vera, è un film che scalda il cuore senza troppi pietismi e diverte anche molto. ???? Usciva 10 anni fa… - CastelElen : RT @SECNewgateIT: Condividiamo profondamente i valori di @ParoleOStili e sentiamo la responsabilità di essere costruttori di una socialità… - casapensione : RT @granmartello: Non è casuale quel che ha detto la 'giornalista': è la voce emotiva e autentica di una linea politica che abita i vertici… -

Ultime Notizie dalla rete : una autentica

Rai News

Orbene qui si pone un grande rischio: quando non si hanno convinzioni e principi morali autentici, derivanti da un'formazione e daverifica costante, la violenza, da remota tentazione, ...La sola idea che si debba tornare ad affrontareguerra in Europa èfollia". In parallelo alla raccolta firme i promotori hanno lanciato la richiesta rivolta a tutti i firmatari di ...È una inaccettabile follia. La sola idea che si debba tornare ad affrontare una guerra in Europa è una autentica follia. Tutti i responsabili dell’Unione Europea e della politica internazionale sono ...Nella provvidenziale Giornata di preghiera per la pace in Ucraina indetta il 26 gennaio 2022 da Papa Francesco, Flavio Lotti (Tavola della pace) e Marco Mascia (Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” ...