Zampaglione (Tiromancino) torna live: “Sono emozionato, non è un tour normale” (Di giovedì 24 febbraio 2022) MILANO – Il conto alla rovescia per l’inizio del tour dei Tiromancino è iniziato. Mancano meno di 24 ore al debutto di Federico Zampaglione, cantante e regista romano, amatissimo dal pubblico. Alla prima radiovisione d’Italia ha raccontato tutte le emozioni prima del ritorno sul palco (è stato ospite di RTL 102.5 a “W L’Italia” con Angelo Baiguini e Federica Gentile poi a RTL 102.5 News con Francesco Fredella e Giovanni Antonacci). “Stiamo vivendo un momento assurdo, sotto tutti i profili. Purtroppo era nell’aria, speriamo che nei prossimi giorni la situazione in qualche modo rientri. Ti svegli leggendo una cosa del genere e inizi a pensare alla tua famiglia, ai tuoi bambini”, ha esordito così Zampaglione su RTL 102.5. “In un momento storico così difficile cercheremo di portare un po’ di positività e di buone ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) MILANO – Il conto alla rovescia per l’inizio deldeiè iniziato. Mancano meno di 24 ore al debutto di Federico, cantante e regista romano, amatissimo dal pubblico. Alla prima radiovisione d’Italia ha raccontato tutte le emozioni prima del ritorno sul palco (è stato ospite di RTL 102.5 a “W L’Italia” con Angelo Baiguini e Federica Gentile poi a RTL 102.5 News con Francesco Fredella e Giovanni Antonacci). “Stiamo vivendo un momento assurdo, sotto tutti i profili. Purtroppo era nell’aria, speriamo che nei prossimi giorni la situazione in qualche modo rientri. Ti svegli leggendo una cosa del genere e inizi a pensare alla tua famiglia, ai tuoi bambini”, ha esordito cosìsu RTL 102.5. “In un momento storico così difficile cercheremo di portare un po’ di positività e di buone ...

