"Una dichiarazione di guerra all'Occidente". La verità sull'azzardo estremo di Putin: "Lo scenario più pesante e imprevedibile" (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Lo scenario più pesante e imprevedibile". Paolo Magri, vicepresidente di Ispi, ospite in studio a Omnibus su La7 commenta l'invasione russa dell'Ucraina e non nasconde lo sconcerto suo e di molti analisti internazionali. Alle 6 di giovedì mattina Mosca ha lanciato una operazione militare su larga scala, quello che molti temevano ma che al tempo stesso continuavano a ritenere improbabile. Invece Vladimir Putin l'ha fatto davvero, e secondo il Guardian il discorso tv con cui il presidente ha annunciato al mondo l'intenzione non solo di "proteggere il Donbass" ma "denazificare l'Ucraina", usando concetti e immagini da Seconda guerra Mondiale, era stato registrato addirittura lunedì scorso. Segno che nella mente dello Zar la trattativa con Nato e Ue, di fatto, si era già chiusa da un pezzo.

