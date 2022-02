Sebastian Vettel giura di non correre al Gran Premio di Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sebastian Vettel ha detto che si rifiuterà di correre al Gran Premio di Russia di quest’anno dopo che il paese ha lanciato una “invasione su larga scala” dell’Ucraina. Vettel giura di non correre alla gara, che è nel calendario della Formula Uno dal 2014, ed è prevista per il 25 settembre. Vettel giura di non correre ma si vuole cancellare la gara Ci sono state richieste di annullare la gara dopo che sono state sentite e viste esplosioni in molte regioni dell’Ucraina. Il quattro volte campione del mondo Vettel è l’ultimo a mandare un messaggio forte ai boss della F1 sulla gara. “Penso che come GPDA non abbiamo parlato dell’argomento, quindi non posso parlare a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha detto che si rifiuterà dialdidi quest’anno dopo che il paese ha lanciato una “invasione su larga scala” dell’Ucraina.di nonalla gara, che è nel calendario della Formula Uno dal 2014, ed è prevista per il 25 settembre.di nonma si vuole cancellare la gara Ci sono state richieste di annullare la gara dopo che sono state sentite e viste esplosioni in molte regioni dell’Ucraina. Il quattro volte campione del mondoè l’ultimo a mandare un messaggio forte ai boss della F1 sulla gara. “Penso che come GPDA non abbiamo parlato dell’argomento, quindi non posso parlare a ...

Advertising

sportface2016 : +++Crisi in #Ucraina, Sebastian #Vettel: 'Non parteciperò al Gran Premio in #Russia, sono sconvolto'+++#F1 #RussiaUkraineConflict - rtl1025 : ??? 'Non posso parlare a nome dell'associazione dei piloti di #Formula1, ma personalmente non voglio correre in… - Gazzetta_it : F1, Sebastian Vettel: 'Attacco orribile, non correrò in Russia' - w_rizzetto : RT @Gazzetta_it: F1, Sebastian Vettel: 'Attacco orribile, non correrò in Russia' - w_rizzetto : RT @sportface2016: +++Crisi in #Ucraina, Sebastian #Vettel: 'Non parteciperò al Gran Premio in #Russia, sono sconvolto'+++#F1 #RussiaUkrain… -