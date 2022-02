Le ufficiali di Olympiacos-Atalanta | Gasp si reinventa l’attacco!

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Partita dal grande valore e difficoltà per l’, chiamata a bissare il successo ottenuto all’andata a Bergamo, questa volta in Grecia, nello stadio dell’. Pasalicerini costretto ancora una volta a scelte forzate in attacco, viste le numerosissime indisponibilità, sarà infatti Pasalic ad agire da falso nove. La Dea si schiera cosi: (3-4-2-1)Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Mahele; Pessina, Malinovskyi; Pasalic; Così invece in campo i padroni di casa: (3-4-2-1) Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cisse; Lala, M. Camara, M’Vila, Reabciuk; A. Camara, Onyekuru; Soares;

Abbiamo visto l'spesso - ha dichiarato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa - è una squadra duttile che cambia spesso l'assetto di gioco. Abbiamo capacità ed esperienza per ...Commenta per primo Ecco le formazionidi- Atalanta (fischio d'inizio ore 18.45).: Vaclik; Manolas; Papastathopoulos, Cisse; Lala, Camara, M'Vila, Reabciuk; A. Camara; Soares, Onyekuru. Atalanta : Musso; ...Tutto pronto a Pireo per il match di ritorno degli spareggi di Europa League tra Olympiacos e Atalanta. I padroni di casa, chiamati a sovvertire il vantaggio della Dea di 1-2 maturato all'andata, ...In riferimento agli attacchi da parte dell'esercito russo a Kiev, è intervenuto l'ucraino Malinovskyi dell'Atalanta che giocherà a breve ...