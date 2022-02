Paura in volo per Elton John | il suo jet privato ha un guasto idraulico durante una tempesta di vento

Advertising

ivanka_Mra : Giusto una cosa per sorridere... Ho recuperato la presa a volo d'angelo fatta da Barú con Jes e Ale con Sophie... M… - lyinglullaby : @shecompIains Io sono un’altra di quelle che ha sempre paura di importunare e si ritiene comunque troppo poco inter… - NewSicilia : +++In corso le indagini dei carabinieri+++ #Newsicilia - Naty69192695 : RT @pm1025: Per spiccare il volo è necessario che la voglia di volare sia più forte della paura di cadere ?? Buondiii ragaz… - PRosati1974 : RT @pm1025: Per spiccare il volo è necessario che la voglia di volare sia più forte della paura di cadere ?? Buondiii ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura volo

Il calvario inperò non ha scoraggiato il rocker, che si quasi subito imbarcato su un altroper New York, dove avrebbe dovuto esibirsi al Madison Square Garden il 22 e il 23 febbraio, nell'...Elton John è rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo jet privato . Tantaper un guasto idraulico durante la rotta per New York e per un tentato atterraggio di emergenza che non è riuscito a causa dei forti venti. Il cantante, 74 anni, stava viaggiando dall'aeroporto ...Elton John è rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo jet privato. Tanta paura per un guasto idraulico durante la rotta per New York e per un tentato atterraggio ...Paura nei cieli per Elton John. Il cantante è stato coinvolto in un incidente sul suo jet privato, che ha subito un guasto idraulico durante la rotta per New York e poi non è ...