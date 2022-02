Milan, occhi puntati su un centrocampista del Lille! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con il campionato che entra nella fase calda Maldini e Massara pensano già alla squadra che verrà. La situazione più spinosa è sicuramente quella legata a Franck Kessiè che, molto probabilmente, non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022. Renato Sanches Lille MilanIn particolare, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, già è stato individuato il sostituto dell’ivoriano. Si tratta di Renato Sanches del Lille, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023 con il club francese. Il portoghese ha già dato disponibilità al trasferimento al Milan, che vorrebbe spendere non più di 18 milioni di euro. LEGGI ANCHE: La Juve ha deciso: lo farà con Dybala! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con il campionato che entra nella fase calda Maldini e Massara pensano già alla squadra che verrà. La situazione più spinosa è sicuramente quella legata a Franck Kessiè che, molto probabilmente, non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022. Renato Sanches LilleIn particolare, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, già è stato individuato il sostituto dell’ivoriano. Si tratta di Renato Sanches del Lille, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023 con il club francese. Il portoghese ha già dato disponibilità al trasferimento al, che vorrebbe spendere non più di 18 milioni di euro. LEGGI ANCHE: La Juve ha deciso: lo farà con Dybala!

