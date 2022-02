LIVE F1 | Test Barcellona 2022 in DIRETTA | Sainz migliora ed è 7° | sempre in testa Leclerc nel day-1

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 15.02 Prove di long-run su gomme hard (C2) per Tsunoda, che gira con buona costanza in 1’24” al volante della sua AlphaTauri. 15.00 Problemi per McLaren! Lando Norris si è fermato alla fine della pit-lane ed i suoi meccanici hanno dovuto raggiungere di corsa la MCL36 per riportarla ai box. Piccolo campanello d’allarme per il team di Woking? 14.58 Primi giri cronometrati molto lenti per Lance Stroll con l’Aston Martin. In ogni caso i tempi non sono molto indicativi in questa fase di sviluppo e di. 14.56 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:, Ferrari, 1m20.165s, C3 Norris, McLaren, 1m20.474s, C3 Russell, Mercedes, 1m20.784s, C3 Vettel, Aston Martin, 1m21.276s, C3 Tsunoda, AlphaTauri, ...