Dino Zoff: " … arrivare a quarant'anni Capitano della Nazionale e alzare la Coppa del Mondo è una cosa che non si ripeterà" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dino Zoff compie 80 anni, lunedi' prossimo, e ripercorre la sua carriera parlando tra l'altro anche della "gloria" sportiva che lo ha visto protagonista. Zoff in un'intervista a "L'Italia con voi", in onda domani su Rai Italia e on line su Rai Play (https:// www.raiplay.it/ programmi/litaliaconvoi), si è soffermato, soprattutto, su tre momenti particolari: la partita a scopone con Pertini; il bacio a Bearzot e la parata decisiva contro il Brasile nel 1982. "Tre momenti straordinari e importantissimi; decisivi e determinati – il suo racconto – Pertini, ci mise a proprio agio con la partita a carte; il bacio a Bearzot è stato qualcosa di fuori dal comune, lontano dal nostro modo di essere, dal pudore friulano; la parata, invece, ci ha portato lontano. Me la ricordano ancora oggi anche se, al momento, io ...

