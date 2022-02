Roma, il Comune dichiara guerra ad Airbnb. Onorato: ”Danno concreto per la città” (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma. Una vicenda in cui l’amministrazione capitolina vuole vederci chiaro, ora più che mai. Soprattutto, capire se i patti risalenti al 2020 siano stati effettivamente rispettati. Parliamo della convenzione stipulata tra Airbnb, colosso degli affitti on line, e Roma Capitale, risalente alla vecchia amministrazione Raggi. Dall’anno 2020 ad oggi, Airbnb ha versato nelle casse di Roma poco meno di 6 milioni di euro, applicando una tassa fissa di 3,50 euro a visitatore. La decisione di Roma è incontrovertibile: la società leader degli affitti a breve termine è stata querelata dal Campidoglio, e la vicenda sarebbe arrivata fino alla Corte dei Conti. Leggi anche: Roma, al Campidoglio i consiglieri decidono il raddoppio del loro stipendio: buste paghe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022). Una vicenda in cui l’amministrazione capitolina vuole vederci chiaro, ora più che mai. Soprattutto, capire se i patti risalenti al 2020 siano stati effettivamente rispettati. Parliamo della convenzione stipulata tra, colosso degli affitti on line, eCapitale, risalente alla vecchia amministrazione Raggi. Dall’anno 2020 ad oggi,ha versato nelle casse dipoco meno di 6 milioni di euro, applicando una tassa fissa di 3,50 euro a visitatore. La decisione diè incontrovertibile: la società leader degli affitti a breve termine è stata querelata dal Campidoglio, e la vicenda sarebbe arrivata fino alla Corte dei Conti. Leggi anche:, al Campidoglio i consiglieri decidono il raddoppio del loro stipendio: buste paghe ...

enpaonlus : Castel Madama, fiaccolata per la morte di Cucciolone e denuncia Enpa: «Sfinito da un inseguimento»… - CorriereCitta : Roma, il Comune dichiara guerra ad Airbnb. Onorato: ”Danno concreto per la città” - infoitinterno : Roma, il Comune denuncia AirBnb: «Evasa la tassa di soggiorno» - infoitinterno : Il Comune di Roma denuncia Airbnb: “Violazioni sulla tassa di soggiorno, grave danno erariale” - Comune_Viterbo : ?? Via Roma, fase conclusiva dei lavori per lo spostamento di sottoservizi riguardanti un immobile privato. ?? Salv… -