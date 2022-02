Pd, Tempesta: Expo 2030 sfida ambiziosa (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “Sono orgogliosa della responsabilità che mi è stata affidata dai colleghi”. Lo dichiara in una nota Giulia Tempesta, neo eletta vicepresidente della commissione Expo 2030. “Per vincere questa sfida importante per il Paese e per la nostra città servirà l’unità e il contributo di tutti. Con il Sindaco Roberto Gualtieri vogliamo cambiare questa città, farla tornare il motore del Paese e la meta per milioni di persone. Oggi inizia un percorso istituzionale per sostenere tutte le iniziative che saranno utili a raggiungere questo risultato”, aggiunge. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “Sono orgogliosa della responsabilità che mi è stata affidata dai colleghi”. Lo dichiara in una nota Giulia, neo eletta vicepresidente della commissione. “Per vincere questaimportante per il Paese e per la nostra città servirà l’unità e il contributo di tutti. Con il Sindaco Roberto Gualtieri vogliamo cambiare questa città, farla tornare il motore del Paese e la meta per milioni di persone. Oggi inizia un percorso istituzionale per sostenere tutte le iniziative che saranno utili a raggiungere questo risultato”, aggiunge. (Agenzia Dire)

