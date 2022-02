La Ribalta torna sul palco il 25 e 26 febbraio con “Non ti pago”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 22 febbraio 2022) Siamo felici di potervi comunicare le nuove date per il ritorno sul: grazie al supporto della Fondazione Ravello e del Comune di Ravello, il sipario del Teatro di Villa Rufolo si riaprirà venerdì 25 e sabato 26(ore 19.30). Sotto la guida di Alfonso Mansi, il gruppo amatoriale più longevo della Costiera Amalfitana si cimenterà in “Non Ti” di Eduardo De Filippo. Info e prenotazioni Agenzia Campania Turismo 089 857096. L’opera. Eduardo era solito, quando rappresentava per la prima volta una commedia, tenere di riserva un’altra opera, da mettere subito in cartellone, in caso di insuccesso della prima. La sorte volle che il 20 novembre 1940, al teatro Quattro Fontane, la rivista in due tempi Basta un succo di limone, scritta in collaborazione con Armando Curcio, fu sonoramente bocciata dalla censura. Il grande maestro ...