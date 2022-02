Calcio: emorragia cerebrale, grave Furino in ospedale (Di martedì 22 febbraio 2022) E' ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri Giuseppe Furino, tra gli anni Settanta e Ottanta bandiera della Juventus di cui è diventato un giocatore simbolo. L'ex ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) E' ricoverato nella Stroke Unit dell'Santa Croce di Moncalieri Giuseppe, tra gli anni Settanta e Ottanta bandiera della Juventus di cui è diventato un giocatore simbolo. L'ex ...

