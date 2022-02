Consiglio Regionale aperto per l’emergenza climatica, presidi davanti a Palazzo Lascaris. L’assessore Marrone non presenzia per polemica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al via questa mattina il Consiglio Regionale aperto per discutere dell’emergenza climatica e delle misure che la Regione è chiamata a mettere in atto. Un momento di incontro e confronto chiesto dagli attivisti di Extiction Rebellion e a cui si sono unite diverse sigle del mondo ambientalista torinese e non solo. A non condividere l’iniziativa L’assessore alla Semplificazione della Regione Piemonte, Maurizio Marrone che non si è presentato in aula. “Spiace vedere l’aula del Consiglio Regionale ridotta a vetrina per un movimento responsabile di aver vandalizzato un Ministero: dall’ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris mi sarei aspettato più spina dorsale davanti alle ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al via questa mattina ilper discutere dele delle misure che la Regione è chiamata a mettere in atto. Un momento di incontro e confronto chiesto dagli attivisti di Extiction Rebellion e a cui si sono unite diverse sigle del mondo ambientalista torinese e non solo. A non condividere l’iniziativaalla Semplificazione della Regione Piemonte, Maurizioche non si è presentato in aula. “Spiace vedere l’aula delridotta a vetrina per un movimento responsabile di aver vandalizzato un Ministero: dall’ufficio di presidenza dimi sarei aspettato più spina dorsalealle ...

fattoquotidiano : Parafarmacie lombarde ancora senza tamponi dopo l’ok del consiglio regionale. “Caos e code, ma la Moratti ha ignora… - LiguriaConsReg : #Consigliolig #Ptr Adozione del Piano territoriale regionale. Proseguono votazioni emendamenti - milano_xr : RT @ScientistRebel1: Dopo diverse azioni di #DisobbedienzaCivile ed un ribelle in sciopero della fame, scienziati ribelli hanno ottenuto Co… - AcsNewsUmbria : “RIFIUTI, ALLARME PER I TROPPI ROGHI. IN UMBRIA OCCORRE PIÙ ATTENZIONE AL TEMA E PIÙ CONTROLLI AI FINI DELLA LEGALI… - nuovasocieta : Consiglio Regionale aperto per l’emergenza climatica, presidi davanti a Palazzo Lascaris. L’assessore Marrone non p… -