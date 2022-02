Chiariello | “Sono nero | De Laurentiis e Spalletti rispondano a queste domande”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Umbero, giornalista di canale 21, ha commentato quanto accaduto nel match tra Napoli e Cagliari. Il pareggio tra Cagliari e Napoli non è piaciuto al giornalista Umberto. Il cronista nel corso di Campania Sport, programma in onda su Canale 21 si è posto alcune. Ecco le sue parole: “Aurelio Dee Lucianodevono spiegarci un bel po’ di cose. Se non erano in grado di giocare, perché Osimhen e Fabian non hanno giocato dall’inizio? Formazione illogica, sistema di gioco nuovo, non ha fatto un tiro in porta per gran parte della partita. Si è messa poi anche una papera di David Ospina che però poi ha risposto da uomo con grandi parate. Ma perché la difesa a tre, diventata poi a cinque?”.nel corso del suo intervento ha poi ...