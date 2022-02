Inter-Sassuolo 0-2, De Vrij: “Brutta sconfitta, dobbiamo rialzarci subito” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Una Brutta sconfitta, non c’è altro da dire. Abbiamo iniziato male, concedendo al Sassuolo troppe ripartenze su palloni persi da noi stessi. Ci è mancata la lucidità, ci sono state troppe imprecisioni nei primi 45 minuti. Andare in svantaggio di due gol ovviamente ha complicato le cose“. Così Stefan de Vrij, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta casalinga dell’Inter, per 2-0, contro il Sassuolo. “Poi, abbiamo creato tanto ma non siamo stati in grado di riaprirla. Questa partita va analizzata bene: ci sono tante cose da riguardare e tanto da imparare. L’approccio è stato inspiegabile, non deve succedere. dobbiamo rialzarci subito“, ha aggiunto il difensore dell’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Una, non c’è altro da dire. Abbiamo iniziato male, concedendo altroppe ripartenze su palloni persi da noi stessi. Ci è mancata la lucidità, ci sono state troppe imprecisioni nei primi 45 minuti. Andare in svantaggio di due gol ovviamente ha complicato le cose“. Così Stefan de, ai microfoni di Dazn, dopo lacasalinga dell’, per 2-0, contro il. “Poi, abbiamo creato tanto ma non siamo stati in grado di riaprirla. Questa partita va analizzata bene: ci sono tante cose da riguardare e tanto da imparare. L’approccio è stato inspiegabile, non deve succedere.“, ha aggiunto il difensore dell’. SportFace.

Advertising

Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - FBiasin : #Inter immatura, stanca, scesa in campo con supponenza e giustamente punita da un ottimo #Sassuolo. Gli scudetti n… - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - fioranialex : #INTER #SASSUOLO 0-2 #BERARDI BATTUTI COME #MILAN E #Juventus ! #INTERSASSUOLO #InterMilan ... - CarloIacovelli : @gianninastar14 @Inter @kingarturo23 @ddambrosio @hakanc10 Non dimenticare qualche partita vinta grazie ai cambi pl… -