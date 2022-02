Gianluca Semprini confermato a Estate in Diretta con Roberta Capua (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roberta Capua, Gianluca Semprini La coppia estiva si ricongiunge, confermata dopo l’esperienza positiva della passata stagione. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato la riconferma di Roberta Capua alla conduzione di Estate in Diretta, il programma feriale che intrattiene il pubblico di Rai1 nel mesi più caldi. Ora siamo in grado di aggiungere un tassello, svelando che accanto all’ex Miss Italia tornerà il giornalista Gianluca Semprini. Capua e Semprini saranno di nuovo la coppia fissa dei pomeriggi estivi di Rai1. La giusta complementarietà tra la conduttrice campana e il giornalista romano, già volto di Rainews24, ha convinto anche la nuova direzione del daytime. Dopo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022)La coppia estiva si ricongiunge, confermata dopo l’esperienza positiva della passata stagione. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato la riconferma dialla conduzione diin, il programma feriale che intrattiene il pubblico di Rai1 nel mesi più caldi. Ora siamo in grado di aggiungere un tassello, svelando che accanto all’ex Miss Italia tornerà il giornalistasaranno di nuovo la coppia fissa dei pomeriggi estivi di Rai1. La giusta complementarietà tra la conduttrice campana e il giornalista romano, già volto di Rainews24, ha convinto anche la nuova direzione del daytime. Dopo ...

