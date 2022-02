Bove, con noi nuova Roma?cresciuto in squadra dove sono nato (Di sabato 19 febbraio 2022) "Provo grande emozione per il primo gol in Serie A, però c'è un po' di rammarico per il risultato: volevano fare di più per i nostro tantissimi tifosi, quindi in me c'è un misto di emozioni". In ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) "Provo grande emozione per il primo gol in Serie A, però c'è un po' di rammarico per il risultato: volevano fare di più per i nostro tantissimi tifosi, quindi in me c'è un misto di emozioni". In ...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa pareggiamo con Volpato e Bove, ma nell'assalto finale non riusciamo a trovare il… - OptaPaolo : 2 - #RomaVerona è la prima partita di #SerieA con due marcatori nati dal 2002 in avanti (Volpato e Bove). Generazione. - RaiCultura : Nel 1906 Giosuè #Carducci fu il primo italiano Premio #Nobel per la #Letteratura. Lo ricordiamo, nel giorno della m… - SaverioTolomeo : @illuminista2 Bove é un ragazzo con la testa sulle spalle. È molto intelligente. Afena, solo chi non segue la prima… - n9ve2 : @alexmo69 @FNenniDaddi @Andrea_DiCarlo Acqua. Bove è in pianta stabile in prima squadra dal ritiro. Non si allena m… -