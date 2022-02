Referendum, Consulta: 4 ammissibili, ok separazione funzioni toghe (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Via libera della Corte costituzionale a quattro Referendum: abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità (legge Severino); limitazione delle misure cautelari; separazione delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Via libera della Corte costituzionale a quattro: abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità (legge Severino); limitazione delle misure cautelari;delle ...

Advertising

marcocappato : La #Consulta ha deciso: non potremo votare il Referendum #EutanasiaLegale. Percorriamo altre strade: disobbedienza… - robertosaviano : La Consulta boccia il referendum sull’#eutanasialegale. In Italia, fino a quando il Parlamento non si deciderà a le… - vladiluxuria : #Referendum #ReferendumEutanasia perché chi non soffre deve decidere per chi sta patendo dolori lancinanti per una… - GdB_it : Giustizia, quattro i referendum ammessi dalla Consulta - ManfrediPotenti : ?? #ReferendumGiustizia: su giustizia ammessi 4, ma esame prosegue ?? (ANSA) - ROMA - Sono in tutto 4 per ora i refe… -