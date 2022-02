Pnrr in Lombardia, Cna chiede più incentivi alle imprese (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il cronoprogramma è serrato e il tempo scorre veloce per riuscire a sfruttare al meglio le risorse del Pnrr Cna Lombardia in collaborazione con il Centro Studi Sintesi ha condotto un’analisi di come – fino a oggi – siano state allocate le risorse, e a quali territori dello Stivale siano stati destinate. Emerge che dei circa 222 miliardi che l’Italia ha a disposizione, alla data del 26 gennaio 2022 ne sono stati allocati 48.682 miliardi, quasi il 22% del totale. Una larga fetta dei quali (quasi 19 miliardi) sarà destinata a supportare i progetti degli enti locali in materia di rivoluzione verde e transizione ecologica. Di questi, agli enti della Lombardia spetteranno quasi 5 miliardi (4,97 miliardi di euro) delle risorse del Pnrr allocate a livello territoriale. La Lombardia “merita di più”? “Di questi ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il cronoprogramma è serrato e il tempo scorre veloce per riuscire a sfruttare al meglio le risorse delCnain collaborazione con il Centro Studi Sintesi ha condotto un’analisi di come – fino a oggi – siano state allocate le risorse, e a quali territori dello Stivale siano stati destinate. Emerge che dei circa 222 miliardi che l’Italia ha a disposizione, alla data del 26 gennaio 2022 ne sono stati allocati 48.682 miliardi, quasi il 22% del totale. Una larga fetta dei quali (quasi 19 miliardi) sarà destinata a supportare i progetti degli enti locali in materia di rivoluzione verde e transizione ecologica. Di questi, agli enti dellaspetteranno quasi 5 miliardi (4,97 miliardi di euro) delle risorse delallocate a livello territoriale. La“merita di più”? “Di questi ...

