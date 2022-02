Hunziker-Trussardi, Tomaso ha scoperto la triste verità. Michelle ha perso la testa per lui: “Ecco chi è Carlo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Michelle Hunziker è tornata ad essere una delle single più ambite e seguite. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi il gossip ha ripreso ad occuparsi della bionda conduttrice, che per anni è stata inseguita dai paparazzi. Stando ad un pettegolezzo riportato da Dagospia, nella vita della showgirl ci sarebbe già un nuovo uomo. Al momento pare più che altro una simpatia, ma non è escluso che possa diventare qualcosa di più in futuro. quando il secondo divorzio sarà ormai un ricordo lontano. Il fortunato sarebbe Carlo Piazza, un bellissimo modello che appare tra gli amici di Michelle Hunziker su Instagram. Un’amicizia ricambiata visto che anche l’indossatore segue l’ex mezzo busto di Striscia la notizia. “Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è tornata ad essere una delle single più ambite e seguite. Dopo la fine del matrimonio conil gossip ha ripreso ad occuparsi della bionda conduttrice, che per anni è stata inseguita dai paparazzi. Stando ad un pettegolezzo riportato da Dagospia, nella vita della showgirl ci sarebbe già un nuovo uomo. Al momento pare più che altro una simpatia, ma non è escluso che possa diventare qualcosa di più in futuro. quando il secondo divorzio sarà ormai un ricordo lontano. Il fortunato sarebbePiazza, un bellissimo modello che appare tra gli amici disu Instagram. Un’amicizia ricambiata visto che anche l’indossatore segue l’ex mezzo busto di Striscia la notizia. “Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto ...

