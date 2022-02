Ho fatto un sogno | io e Sofia che ' accendiamo' Milano - Cortina

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Deborah Compagnoni celebra la Goggia: "È stata eccezionale, sarebbe bello dare il via ai Giochi del 2026" di LEO TURRINI

Deborah Compagnoni celebra la Goggia: "È stata eccezionale, sarebbe bello dare il via ai Giochi del 2026" di LEO TURRINI... dobbiamo dire grazie ai nostri genitori che ci hanno aiutate sin da piccole, hannotanti ... "Questolo vedevo un po' lontano, è molto bello essere qui con un'altra italiana come Sofia, ...di Leo Turrini "Il mio sogno ad occhi aperti è essere chiamata ad accendere ... Nel 2026 sarebbe bello vedervi accendere assieme il braciere olimpico. "Eh, ci farei la firma! Ai Giochi ho fatto la ...È lui che ha curato e fatto guarire alla velocità della luce ... perché a Cortina dopo l’infortunio il mio sogno sembrava andato in fumo – ha, infatti, detto la campionessa 29enne ...