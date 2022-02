GF Vip | Gianluca Costantino su Soleil Sorge | “Chissà cosa sarebbe successo…”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è l’ultimo gieffino uscente dal Gf vip, che in poco tempo nella Casa ha legato in modo particolare con. Tanto che lo stesso, in una prima reazione a caldo post-reality, svela ora di provare nostalgia di Sole. E non solo! Lascia intendere di aver instaurato un’intimità contale, da non poter escludere una lovestory con lei, in un futuro imminente. Inoltre, anticipa il vincitore del reality. GF Vip, notte di passione per Alex e Delia: cos’è successo nella stiva Alex Belli e Delia Duran sembrano essere riusciti finalmente a chiarirsi e tra i due nella notte c'è stato un bacio appassionato Gf vip,...