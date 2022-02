Vanessa Ferrari, "grandissima Sofia, so che ce l'hai messa tutta, risultato enorme e non scontato" (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Ho mandato un messaggio a Sofia, in privato, qualcosa come 'grandissima Sofi!': so quanto deve essere stata dura per lei, ce l'ha messa veramente tutta per recuperare e ha raggiunto il risultato che si era prefissa: non è affatto scontato". Parla Vanessa Ferrari, amica di Sofia Goggia e anche lei argento alle scorse Olimpiadi estive dopo l'operazione al piede sinistro nel 2019, quasi una sorella nella sventura e nella rinascita della fuoriclasse dello sci alpino. Un rapporto, racconta Ferrari all'Adnkronos, nato "proprio al poliambulatorio di Bergamo, ci siamo trovate insieme per caso, la dottoressa della mia Federazione segue a volte anche lei. E' stato bello supportarci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Ho mandato unggio a, in privato, qualcosa come 'Sofi!': so quanto deve essere stata dura per lei, ce l'haveramenteper recuperare e ha raggiunto ilche si era prefissa: non è affatto". Parla, amica diGoggia e anche lei argento alle scorse Olimpiadi estive dopo l'operazione al piede sinistro nel 2019, quasi una sorella nella sventura e nella rinascita della fuoriclasse dello sci alpino. Un rapporto, raccontaall'Adnkronos, nato "proprio al poliambulatorio di Bergamo, ci siamo trovate insieme per caso, la dottoressa della mia Federazione segue a volte anche lei. E' stato bello supportarci ...

