No, il Green pass non ci assicura di non contagiarci (Di martedì 15 febbraio 2022) Il perché il governo attualmente in carica non abbia ancora imposto un divieto alle interviste televisive ad cazzum è qualcosa che fatico a capire. Il concetto è che in TV a parlare di pandemia, specie su trasmissioni della TV di Stato, dovrebbero andare soggetti con una preparazione specifica e con dati preparati insieme a uno staff tecnico. E invece ci ritroviamo un consigliere del Ministro della Salute che va in TV a parlare a ruota libera e tirare fuori frasi come: …uno dei perni della sua gestione (ovvero la gestione del COVID ndmaicolengel) sono i Green pass, che ci consentono di frequentare gli ambienti al chiuso, che sono quelli più rischiosi, in maniera sicura, cioè essendo sicuri che chi è vicino a noi non è infetto e che naturalmente non può contagiarci… Né Ricciardi né Burioni né Fazio correggono questa frase nel corso ... Leggi su butac (Di martedì 15 febbraio 2022) Il perché il governo attualmente in carica non abbia ancora imposto un divieto alle interviste televisive ad cazzum è qualcosa che fatico a capire. Il concetto è che in TV a parlare di pandemia, specie su trasmissioni della TV di Stato, dovrebbero andare soggetti con una preparazione specifica e con dati preparati insieme a uno staff tecnico. E invece ci ritroviamo un consigliere del Ministro della Salute che va in TV a parlare a ruota libera e tirare fuori frasi come: …uno dei perni della sua gestione (ovvero la gestione del COVID ndmaicolengel) sono i, che ci consentono di frequentare gli ambienti al chiuso, che sono quelli più rischiosi, in maniera sicura, cioè essendo sicuri che chi è vicino a noi non è infetto e che naturalmente non può… Né Ricciardi né Burioni né Fazio correggono questa frase nel corso ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - MarchezVousLuci : RT @Libero_official: A #Roma un gruppo di #NoGreenpass ha messo su una rete parallela, fatta di attività aperte anche ai non vaccinati: ne… - Nius22380501 : @AlessiaMorani Solo quando fa comodo a voi inorridite per lo stato di diritto? Per questi e tutti gli altri discrim… -