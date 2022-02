LIVE – Turris-Bari 0-1, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di martedì 15 febbraio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di Turris-Bari, match del girone C di Serie C 2021/2022. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 di martedì 15 febbraio. Chi otterrà i tre punti in palio? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco con una DIRETTA testuale aggiornata in tempo reale e la cronaca a fine gara. AGGIORNA LA DIRETTA Turris-Bari 0-1 33? – Bari in vantaggio: 0-1. 29? – Primo giallo del match. Ammonito Bianco. 23? – Prova Franco, ma il suo tiro va fuori, vicino al palo. 15? – Gara piovosa e non troppo emozionante per il momento. 1? – Si parte. Inizia il match tra Turris e Bari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match delC di. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 di martedì 15 febbraio. Chi otterrà i tre punti in palio? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco con unatestuale aggiornata in tempo reale e la cronaca a fine gara. AGGIORNA LA0-1 33? –in vantaggio: 0-1. 29? – Primo giallo del match. Ammonito Bianco. 23? – Prova Franco, ma il suo tiro va fuori, vicino al palo. 15? – Gara piovosa e non troppo emozionante per il momento. 1? – Si parte. Inizia il match tra. SportFace.

