Beautiful: Steffy mette in guardia Liam (Di martedì 15 febbraio 2022) Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che Steffy supplica Liam di non rivelare a Hope di aver trascorso una notte insieme. Una nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Steffy cercherà di convincere Liam a non rivelare a Hope quanto accaduto tra di loro. Tale verità potrebbe sconvolgere molti equilibri. Beautiful: Liam e Steffy discutono Come abbiamo visto negli episodi precedenti, Steffy e Liam hanno trascorso una notte di passione insieme. I due si sono lasciati andare, soprattutto quando lo Spencer si è ...

