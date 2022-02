Rosalinda e Andrea Zenga | un anno d’amore da Firenze Video

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Festeggiamenti doppi daperCannavò: non solo San Valentino ma anche undi fidanzamento Non solo San Valentino, la coppia formata daCannavò edomani festeggia il primoinsieme. E per l’anniversario si sono regalati una vacanza a. Petali, dolcetti e tanto amore per la coppia che si è conosciuta nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Non appena sono arrivati ai ragazzi sono stati però accolti dalla pioggia, tanto chec’ha scherzato su: “siamo noi che portiamo la pioggia o qualcuno che ce l’ha tirata?”. A fargli il coro il suo, che dice: “fortunatissimi”. Con loro ...

Advertising

SonySon96916254 : #Chinu ?? è il protagonista ???? #zengavo #rosalinda #RosalindaCannavo #AndreaZenga @14Cannavo @andrea_zenga #Firenze… - inqualunquemo : RT @Mai_nessuno_: 10mesi da questo?? #Rosalinda??#Andrea #zengavo - Mai_nessuno_ : #zengavó ma secondo voi #Andrea le farà la serenata per San Valentino??o lascerà che sia solo #Rosalinda a cantare… - Mai_nessuno_ : Lo scorso San Valentino?? Loro che trovano il coraggio di dirsi quello che provano e il loro primo quasi bacio??… - fainformazione : Buon San Valentino con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Firenze! Guarda tutti i nuovi video della magnifica coppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Andrea

Come promesso oggi l'ex gieffina ha fatto vedere ai suoi numerosi fan la copertina della sua prima canzone, in cui ha inserito la seguente didascalia:Cannavò eZenga festeggiano ...... 'Non vi nascondo l'ansia' Dopo la partecipazione al GF Vip, l'ex gieffinaCannavò ha ... La fidanzata diZenga ha mostrato su Instagram la copertina del suo primo singolo, e ha ...Festeggiamenti doppi da Firenze per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: non solo San Valentino ma anche un anno di fidanzamento Non solo San Valentino, la coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea ...Dopo la partecipazione al GF Vip, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha iniziato a lavorare anche nel campo della musica. L’attrice finalmente ha stupito tutti coloro che la seguono sui social, con il ...