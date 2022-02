(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un gol di Rafael Leao ha fatto la differenza tra, quando i rossoneri hanno sconfitto 1-0 l’ex allenatore Marco Giampaolo. Un goal che ha portato ilinA, scavalcando subito Inter e Napoli.in: la partita contro ladoria I rossoneri prendono subito il volo e si portano in vantaggio al 7?, quando Rafael Leao, posizionato sulla sinistra da un preciso lancio lungo di Mike Maignan, non ha problemi a dribblare Bartosz Bereszynski e battere Wladimiro Falcone sul secondo palo. Il portiere dellaha dovuto fare unadi parate nel secondo tempo per impedire aldi vincere con un margine più ampio, anche se i suoi compagni di ...

NinoRamosTerml : RT @papavanbasten: 'La settimana perfetta si chiude, quindi, con la vetta ritrovata che sarà pure temporanea, ma lascia comunque bellissime… - RadioRossonera : Buongiorno CAPOLISTI ?????? In studio @edohermano e @m13_leonardo Commentiamo assieme a voi la settimana perfetta… - periodicodaily : Milan in vetta alla Serie A dopo la vittoria con la Samp #Milan #SerieA - Milannews24_com : Milan Samp, Giroud al settimo cielo: «Vetta della classifica!» - MilanNewsit : L’apertura di Repubblica: “Il Milan si prende la vetta” -

Due mesi dopo, ilsi è ripreso ladella classifica della Serie A , scalzando l'Inter che era stata capolista solitaria per otto giornate di fila. È l'immagine di un campionato che davvero tiene tutti con il ...... in apertura il calcio, ilè primo in classifica nel campionato di Serie A , la vittoria sulla Sampdoria per 1 - 0 aiuta la squadra rossonera a balzare momentaneamente in. L'1 - 1 tra ...Finisce in parità 1-1 il big match scudetto tra Napoli e Inter, un risultato che permette ai nerazzurri di rimanere in vetta ma che mette il Milan, impegnato domani contro la Sampdoria, in condizione ...Ma anche sul pari per 1-1 arrivato tra Atalanta e Juventus. “Il Milan si prende la vetta. Atalanta-Juve, pari all’ultimo respiro” il titolo del quotidiano.