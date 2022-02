LA PRIMAVERA DI CANALE 5: ISOLA, VIOLA COME IL MARE, EMIGRATIS, AMICI E BIG SHOW (Di lunedì 14 febbraio 2022) Publitalia ha reso noto il palinsesto primaverile di CANALE 5, precisamente dal 27 marzo al 28 maggio 2022. L’intrattenimento continua a farla da padrone nel prime time dell’ammiraglia Mediaset tra ISOLA, SHOW dei Record e due SHOW in arrivo da Italia 1, oltre alle fiction. CANALE 5 – Palinsesto PRIMAVERA 2022 Domenica: Lo SHOW dei Record (Scotti) / Avanti un Altro Pure di Sera (Bonolis) Lunedì: ISOLA dei Famosi (Ilary Blasi) Martedì: Film / Champions League Mercoledì: Più Forti del Destino / VIOLA COME il MARE Giovedì: ISOLA dei Famosi / EMIGRATIS (Pio e Amedeo) Venerdì: Produzione da definire / Big SHOW (Papi) Sabato: AMICI (Maria ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 14 febbraio 2022) Publitalia ha reso noto il palinsesto primaverile di5, precisamente dal 27 marzo al 28 maggio 2022. L’intrattenimento continua a farla da padrone nel prime time dell’ammiraglia Mediaset tradei Record e duein arrivo da Italia 1, oltre alle fiction.5 – Palinsesto2022 Domenica: Lodei Record (Scotti) / Avanti un Altro Pure di Sera (Bonolis) Lunedì:dei Famosi (Ilary Blasi) Martedì: Film / Champions League Mercoledì: Più Forti del Destino /ilGiovedì:dei Famosi /(Pio e Amedeo) Venerdì: Produzione da definire / Big(Papi) Sabato:(Maria ...

