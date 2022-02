Cinema in lutto | addio a un pezzo di storia Il suo nome nelle grandi commedie di successo

(Di lunedì 14 febbraio 2022)inper la scomparsa del regista e produttoretografico. La notizia è stata annunciata dia figli Jason, Catherine e Caroline, in un comunicato stampa ufficiale: “La nostra famiglia sta affrontando l’inaspettata perdita di un marito, un padre e un nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. – si legge nel comunicato – A confortarci è il fatto che il suo lavoro come filmmaker abbia portato così tante risate e gioia a innumerevoli persone in tutto il mondo. Mentre affrontiamo ilin privato, speriamo che chi l’ha conosciuto attraverso i suoi film lo ricordi per sempre”. Regista e produttoretografico slovacco naturalizzato canadese, Ivan Reitman è conosciuto soprattutto per aver diretto e prodotto ledi maggior ...

