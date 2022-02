Video dello stupro contestato dai giudici: "E' troppo sbronza non puoi farci sesso" (Di domenica 13 febbraio 2022) Il caso della 18enne di Ravenna: per il tribunale non ci fu reato. Ma le immagini registrate quella notte restano controverse. Leggi su repubblica (Di domenica 13 febbraio 2022) Il caso della 18enne di Ravenna: per il tribunale non ci fu reato. Ma le immagini registrate quella notte restano controverse.

